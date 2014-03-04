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بالفيديو - 14 هدفا ' تاريخيا ' في مباراة أصدقاء رونالدو وزيدان ضد يانج بويز

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بالفيديو - 14 هدفا ' تاريخيا ' في مباراة أصدقاء رونالدو وزيدان ضد يانج بويز بالفيديو - 14 هدفا ' تاريخيا ' في مباراة أصدقاء رونالدو وزيدان ضد يانج بويز

تغلب فريق رفاق زيدان ورونالدو على يانج بويز السويسري 8-6 في المباراة الودية الخيرية التي أقيمت في سويسرا يوم الثلاثاء بمشاركة نجوم العالم السابقين.

ولعب في فريق رفاق زيدان ورونالدو الإيطاليون مالديني وزامبروتا وجاتوسو كريستيان فييري الذي سجل هدفين بالإضافة للبرتغاليين لويس فيجو ونونو جوميز والفرنسي دجوركاييف والتشيكي بافيل نيدفيد.

كما شارك هاكان ياكين وتشابيوزا السويسريان مع فريق يانج بويز ونجح مهاجم دورتموند الأسبق في تسجيل هدفين رائعين.

وأقيمت المباراة ضمن المباريات التي يخوضها زيدان ورونالدو وديا لمحاربة الفقر في العالم.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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