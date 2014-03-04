نقيب الموسيقين بالقليوبية: وجود إيمان درويش فى منصب النقابة غير قانونى

أعلن صلاح مصطفى، نقيب الموسيقين بالقليوبية، عن وجود إيمان البحر درويش فى منصب نقيب المهن الموسيقين، غير قانونى نظراً ان ايمان مقيد بنقابة المهن الموسيقية ونقابة المهندسين، وهذا يعتبر غير قانونى، فالقانون يحق له عضوية واحدة فى إحدى النقابات.

وأضاف صلاح، أن إيمان البحر درويش قام بإلغاء جميع التخصصات الخاصة بمجلس الإدارة منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، كما قام بانشاء نقابة موازية يديرها من مكتبه بخلاف نقابة المهن الموسيقية، وصدر تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خالف القوانين واللوائح، حيث حصن دفاتر أموال الموسيقين، بجانب ازدواجية فى الارقام المسلسلة .

وذكر صلاح مرتضى، أن إيمان درويش يقوم بنفس أفعال مرسى ويردد كلماته، قائلا “إيمان البحر درويش هو مرسى البحر درويش”، كما ذكر أن إيمان قام بانشاد أغانى دينية لجماعة الإخوان بمسيرة القدس.