أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نقيب الموسيقين بالقليوبية: وجود إيمان درويش فى منصب النقابة غير قانونى

Google+ Print
نقيب الموسيقين بالقليوبية: وجود إيمان درويش فى منصب النقابة غير قانونى نقيب الموسيقين بالقليوبية: وجود إيمان درويش فى منصب النقابة غير قانونى

مصطفى كامل

أعلن صلاح مصطفى، نقيب الموسيقين بالقليوبية، عن وجود إيمان البحر درويش فى منصب نقيب المهن الموسيقين، غير قانونى نظراً ان ايمان مقيد بنقابة المهن الموسيقية ونقابة المهندسين، وهذا يعتبر غير قانونى، فالقانون يحق له عضوية واحدة فى إحدى النقابات.

وأضاف صلاح، أن إيمان البحر درويش قام بإلغاء جميع التخصصات الخاصة بمجلس الإدارة منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، كما قام بانشاء نقابة موازية يديرها من مكتبه بخلاف نقابة المهن الموسيقية، وصدر تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خالف القوانين واللوائح، حيث حصن دفاتر أموال الموسيقين، بجانب ازدواجية فى الارقام المسلسلة .

وذكر صلاح مرتضى، أن إيمان درويش يقوم بنفس أفعال مرسى ويردد كلماته، قائلا “إيمان البحر درويش هو مرسى البحر درويش”، كما ذكر أن إيمان قام بانشاد أغانى دينية لجماعة الإخوان بمسيرة القدس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا