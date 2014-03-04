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فريق الـ7 طلاب بالثانوى يشاركون بمسابقة للغواصات بأمريكا

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فريق الـ7 طلاب بالثانوى يشاركون بمسابقة للغواصات بأمريكا فريق الـ7 طلاب بالثانوى يشاركون بمسابقة للغواصات بأمريكا

يستعد فريق " walross " للمنافسه في المسابقة المحلية للغواصات الآلية "ROV Regional Competition" و ذلك للتصفيات المؤهله للمنافسة في الولايات المتحدة والتي تنظمها شركة MATEالأمريكية بالاشتراك مع شركة "حدث" يوم السبت والأحد القادمين ممثل عن محافظه الدقهلية، بعد أن اجتاز المرحلة الأولي للمنافسة بنجاح.

وبدأت رحله الفريق من شهر نوفمبر الماضي حيث قرر بعض اعضاء الفريق الاشتراك في هذه المسابقة وتمثيل الدقهلية بها لأول مره في فئه الرانجر المخصصة للسن تحت الجامعى ويتكون الفريق من سبعه طلاب هم " هاجر مرزوق، واحمد هشام، ومحمد رأفت، وإسراء السيد، ومي عزت " طلاب بالصف الثاني الثانوي، و" زهير مجدي "بالصف الأول الثانوي وذلك تحت إشراف المهندس عمرو محمد من فريق كايتوس الحائز على المركز ال16 على مستوى العالم في هذه المسابقة لعامين متتاليين.

وأشار الفريق، أن الغواصة آلية يتم التحكم بها برمجيا عن بعد للقيام بمهمات يصعب على الانسان القيام بها مثل استكشاف السفن الغارقه و حطامها وذلك عن طريق بث الصوره الحيه و المباشره من الغواصه الي غرفه التحكم خارج المياه باستخدام كاميرات عاليه الجوده و حيث انها مزوده باضاءه قويه فهي معده للعمل بالليل والنهار و هي مزودة بذراع لحمل الأشياء ونقلها الي السطح و تحتوي على أجهزة لقياس قدرة التصيل للمياه وذلك للبحث عن المياه العذبة و معده لقياس الطوال والحرارة تحت وسط الماء و أخذ عينات معمليه من قاع المحيطات و ذلك لاستخدامها في البحوث و غيرها في المعامل البحريه .

رحلة الفريق في عمل تلك الغواصة كانت مليئة بالمصاعب كتوفير مكان للعمل والتمويل.

يذكر أن هاجر مرزوق عضو الفريق كانت عض و بالاتحاد العام لطلاب المدارس للعام الدراسى السابق 2012-2013.

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مصر 365