قصة محمد رضا مع "واتس أب"

أصدر النجم المغربي محمد رضا سنغل خليجي جديد بعنوان "واتس أب" وذلك أثناء زيارته لإحياء حفل زفاف لإحدى العائلات الكبيرة في دبي، حيث التقى مع الموزع حاتم المنصور خلال زيارته وقرر محمد على إصدار أغنية تتعلق بالوتساب تزامناً مع التوقيت الذي قامت فيه إدارة الفيسبوك بشراء الوتساب فاتفق مع المنصور للقيام بالعمل على أغنية خليجية تناقش تلك القضية، وتحمل الاسم نفسه "واتس أب"، كتبها ولحنها محمد ووزعها حاتم المنصور وقام بهندسة الصوت والمكس كمال المغربي، وتم تسجيلها في استوديو السفير دبي.

وتحكي الأغنية عن حبيبته التي دائماً مشغولة عنه ولا تهتم به بسبب انشغالها الدائم بالفيسبوك والوتساب وهو يحاول أن يلفت نظرها للاهتمام به لكن بلا جدوى.

اصطحب الأغنية خطة إعلامية كبيرة فحققت نجاحاً كبيراً وتصدرت أولى المراكز عبر أثير الإذاعات المحلية والعربية ومواقع الإنترنت منذ إصدارها لذلك قرر محمد أن يقوم بتصويرها بعد عودته إلى المغرب وحالياً يحضر تصويرها هناك.

يذكر أن أثناء وجود الفنان محمد رضا في دبي قام بعدة لقاءات صحفية وتلفزيونية وإذاعية؛ حيث أصدر الفترة الماضية أغنية بعنوان "فاتورة" وحققت نجاحاً كبيراً.