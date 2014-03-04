أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: فنان بولندي يتحدّى جيله ويغني بالإنجليزية

Google+ Print
بالفيديو: فنان بولندي يتحدّى جيله ويغني بالإنجليزية بالفيديو: فنان بولندي يتحدّى جيله ويغني بالإنجليزية

أصدر المغني البولندي بافيل كوفالتشيك كليب جديداً لأغنيته "Raise me up"، في أول عمل بولندي باللغة الإنجليزية، ما أمّن له الريادة في دخول العالم الأنجلوفوني، بخلاف سواه من المغنين الشباب البولنديين، الذين يغنّون باللغة الوطنية دون سواها.
بافيل هو فنان بولندي صاعد، ومعروف عنه في بولندا ذوقه المميّز في انتقاء موسيقاه. وقد شارك في "بولندا أيدول"، قبل عشر سنوات، في الموسم الثالث من البرنامج، حيث فاز باللقب، على الرغم من أنه كان من أصغر المنافسين عمراً في البرنامج.
الفيديو كليب الحالي هو من إخراج مايكل جاسكولسكي، أحد أهمّ المصوّرين السينمائيين على الساحة السينمائية البولندية.
يُذكر أن بافيل مهتمّ جداً بإيصال صوته إلى الجمهور العربي، ويسعى إلى أن يمتلك جماهيرية عربيّة من كافة أنحاء العالم العربي، حسبما ذكرت مصادر مقرّبة منه لـ"سيدتي نت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه»

فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه»

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا