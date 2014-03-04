بالفيديو: فنان بولندي يتحدّى جيله ويغني بالإنجليزية

أصدر المغني البولندي بافيل كوفالتشيك فيديو كليب جديداً لأغنيته "Raise me up"، في أول عمل بولندي باللغة الإنجليزية، ما أمّن له الريادة في دخول العالم الأنجلوفوني، بخلاف سواه من المغنين الشباب البولنديين، الذين يغنّون باللغة الوطنية دون سواها.

بافيل هو فنان بولندي صاعد، ومعروف عنه في بولندا ذوقه المميّز في انتقاء موسيقاه. وقد شارك في "بولندا أيدول"، قبل عشر سنوات، في الموسم الثالث من البرنامج، حيث فاز باللقب، على الرغم من أنه كان من أصغر المنافسين عمراً في البرنامج.

الفيديو كليب الحالي هو من إخراج مايكل جاسكولسكي، أحد أهمّ المصوّرين السينمائيين على الساحة السينمائية البولندية.

يُذكر أن بافيل مهتمّ جداً بإيصال صوته إلى الجمهور العربي، ويسعى إلى أن يمتلك جماهيرية عربيّة من كافة أنحاء العالم العربي، حسبما ذكرت مصادر مقرّبة منه لـ"سيدتي نت".