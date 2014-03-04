هل أدّت Cate Blanchett دور كومبارس في الفيلم المصري كابوريا؟

نعم لقد أدّت Cate Blanchett الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة دور "كومبارس" في فيلم "كابوريا" عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها والذي أدّى فيه دور البطولة الممثل المصري الراحل أحمد زكي وتقاضت عن دورها فيه 5 جنيهات مصرية في اليوم.

هذا الخبر أكده مجدي أحمد علي الذي كان آنذاك مساعداً للمخرج خيري بشارة والذي عبّر عن دهشته أن النجمة كانت "كومبارس" في الفيلم المذكور. أما مؤلف العمل عصام الشماع فكان يعلم بالأمر ووصف هذه الأخيرة بأنها كانت غير ملفتة وأدّت ما طلب منها فقط !!!

بدورها لم تنكر الممثلة Cate Blanchett هذه التجربة بل ذكرتها خلال حفل تكريمها في مهرجان نيويورك السينمائي في أكتوبر الماضي جازمة أن أول إطلالة فنية لها كانت في فيلم من إنتاج مصري.

أما الدور الذي أدّته الممثلة في فيلم "كابوريا" فهو لفتاة أميركية شقراء تقوم بتشجيع الفنان الراحل أحمد زكي الذي أدّى في الفيلم دور ملاكم، حيث طلب منها آنذاك المخرج خيري بشارة أن تصرخ وتهتف تشجيعاً له. وفي مشهد ثاني، ظهرت Blanchett وهي تغني وترقص مع مجموعة من الناس على أنغام أغنية الفيلم الرئيسية "كابوريا".

لماذا هذه الضجة الإعلامية اليوم؟ وهل يمكن اعتبار أن إنطلاقة الممثلة Cate Blanchett نحو النجومية كانت من خلال مشاركتها في فيلم "كابوريا"؟!؟ طبعاً لا ولكن من الجميل جداً أن نعرف أن أول فيلم ظهرت فيه الممثلة كان عربياً ومصرياً بالتحديد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفوز بها Cate Blanchett بجائزة أوسكار. فهي كانت فازت عام 2005 بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم The Aviator للمخرج Martin Scorsese.