محمد عبده وكليب جديد يظهر حياته وهواياته التي يحبها

في تعاون هو الرابع بينهما، اجتمع الفنان الكبير محمد عبده مع المخرج الكويتي يعقوب المهنا في فيديو كليب "نجم عالي"، الذي تستعد قنوات روتانا مساء يوم الخميس 6 مارس الجاري لعرضه.

الأغنية كانت قد طرحت ضمن ألبوم عبده الأخير "بعلن عليها الحب"، من كلمات الشاعر أحمد علوي وألحان "طلال".

وإعتمد المخرج المهنا في الفيديو كليب الجديد "نجم عالي" على إظهار فنان العرب بشكل قريب من حياته الخاصة وإبراز مجموعة من هواياته التي يمارسها باستمرار ضمن يومياته، كركوب الخيل والطائرة والبحر، مشكلاً صوراً جمالية عالية المستوى بتقنيات تصويرية عالية، من خلال لقطات التصوير والمواقع الذي إختارها في أماكن متعددة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن الكليب يقول المخرج "إعتمدت في كليب "نجم عالي" على إبراز مواهب فنان العرب الذي أتشرف بتجديد العمل معه في هذه الأغنية الرابعة التي أصورها معه، من خلال هواياته التي يمارسها في حياته اليومية الخاصة البعيدة عن أعين الناس، وقمت بالتركيز على إظهار نجوميته الكبيرة لأنه هو النجم العالي في المضمار الغنائي، وهو الذي يملك عنصر الإبهار في العمل"، وأضاف: "معظم التصوير كان في مواقع خارجية متعددة، أبهرني مجدداً "فنان العرب" في عملية تعاونه أمام الكاميرا في تنفيذ المشاهد كما كتب لها، بدرجة كبيرة جداً بهدف إيصال الأغنية للجمهور بالشكل الذي سيشاهدونه حين عرضها خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه كان مستمتع جداً أثناء التصوير بالمشاهد التي صورها بطبيعته وبعيداً عن التمثيل".

أغنية "نجم عالي" هي الأغنية الرابعة التي يخرجها يوسف المهنا للفنان محمد عبده، من ألبومه الأخير "بعلن عليها الحب" الذي ضم تسعة أغنيات من ألحان "طلال"، وشكلت جميعها حالات مختلفة بأفكار متنوعة في سيناريوهات الأغاني المصورة.

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