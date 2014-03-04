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مسلسل عربي يحمل نفس اسم فيلم هيفا الجديد وصنّاعه يوضحون

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مسلسل عربي يحمل نفس اسم فيلم هيفا الجديد وصنّاعه يوضحون مسلسل عربي يحمل نفس اسم فيلم هيفا الجديد وصنّاعه يوضحون

في أول تعاون فني بينهما تجتمع شركة "moon and stars " لصاحبتها رولا تلج مع المخرج شوقي الماجري في مسلسل بعنوان "حلاوة الروح" للكاتب السوري رافي وهبة، ويشارك فيه من سوريا غسان مسعود ومكسيم خليل وقصي خولي ودانا مارديني وكندة علوش، ومن خالد صالح ومن لبنان رولا حمادة ورودني حداد واندريه ناكوزي، ومن فلسطين فرح بسيسو وغيرهم.
عن اسم المسلسل الذي يشبه اسم فيلم النجمة هيفا وهبي السينمائي "حلاوة روح" أكّدت رولا تلج أن اختيار اسم المسلسل تمّ منذ زمن طويل، وهو عمل اجتماعي عاطفي يعالج أحداث المنطقة العربية، وسوف يتم عرضه في رمضان المقبل على شاشات محلية وعربية على ان يبدأ التصوير يوم الثلاثاء المقبل في بيروت حيث سيصوّر القسم الاكبر منه قبل ان ينتقل فريق العمل الى مصر ودبي لتصوير المشاهد الأخرى.

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