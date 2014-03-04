اتهام شيرين عبد الوهاب بالنصب

أكّد الملحن المصري محمد عبد المنعم أنّ المطربة شيرين عبد الوهاب لم تعطه حقوقه المادية عن غنائها أغنية "آه يا دنيا" للمغنية الشعبية بوسي، وأشار إلى أنه حاول التحدث معها ومع شقيقها محمد ومدير أعمالها إلا إنهم جميعاً تهربوا من الرد.

تعود تفاصيل الواقعة كما يرويها الملحن بنفسه في تصريحاته لبرنامج "عين"، إلى أن شيرين اتصلت به ذات مرة وقالت له إنها تريد أن تغني أغنيته "آه يا دنيا" التي قدمتها بوسي ضمن أحداث فيلم "الألماني" وحققت نجاحاً كبيراً، وقال إنه التقى شيرين بحضور مدير أعمالها وشقيقها، فطلب منها الملحن الانتظار حتى يستأذن صناع الأغنية الذين هو واحد منهم، وقام بهذه الخطوة كنوع من الاحترام رغم أنه يملك حقوق الأغنية لنفسه.

وأضاف عبد المنعم قائلاً "بالفعل أخذت شيرين الأغنية وأغنية أخرى كان من المفترض أن يكونا ضمن ألبومها الأخير "أنا كتير"، لكن الأغنيتين لم تصدرا"، وأكد أنه عندما تحدّث مع شيرين قالت إنّه ليس ذنبها وإن الأمر يعود فقط إلى شركة الإنتاج، لكن بعد ذلك فوجىء الملحن بشيرين تغني الأغنية في عدد من اللقاءات والحفلات فطلب منها مستحقاته المادية عن الأغنية لكنها لم ترد وكذلك تهرب شقيقها ومدير أعمالها بحسب روايته.

من ناحيتنا حاولنا الاتصال بشيرين إلا أن هاتفها مغلقا وكذلك مدير أعمالها لم يرد.

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