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ما موقف ماجدة الرومي من ارتفاع أسعار تذاكر حفلها في مصر؟

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ما موقف ماجدة الرومي من ارتفاع أسعار تذاكر حفلها في مصر؟ ما موقف ماجدة الرومي من ارتفاع أسعار تذاكر حفلها في مصر؟

بعد موجة الغضب الشديدة التي شنّها البعض على رعاة حفل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، المزمع إقامته في مكتبة الإسكندرية فيمصر في الـ 20 من مارس الجاري، يبدو أن هذه الغضب وصل إلى السيدة ماجدة الرومي، لذا أعلنت على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن الأمر غير منوط بها وأنها ليست هي التي تحدد البطاقات وكتبت قائلة "أصدقاؤنا الأعزاء نود أن نعلمكم بأنّ كل ما يتعلّق بتحديد أسعار البطاقات وبيعها لا يقع تحت مسؤوليتنا ولا إدارتنا، بل على مسؤولية الجهات الراعية للحفل، يرجى منكم التكرمّ بمراجعة الجهات الراعية لأي شكوى أو استعلام، مع خالص شكرنا لتفهمكم".

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