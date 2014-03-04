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بعد خروجها من "ذا فويس" سناء عبد الحميد تطلق " متخلينيش"

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بعد خروجها من "ذا فويس" سناء عبد الحميد تطلق " متخلينيش" بعد خروجها من "ذا فويس" سناء عبد الحميد تطلق " متخلينيش"

سيدتي نت . أمال الصبهاني

أطلقت الفنانة المغربية سناء عبد الحميد، التي شاركت في برنامج "ذا فويس"، قبل ثلاثة أيام، على موقع اليوتوب، أغنية مغربيّة "سينغل" بعنوان "متخلينيش".

وكانت سناء، التي تنتمي إلى فريق الفنان كاظم الساهر، قد خرجت من البرنامج الأسبوع الماضي، بعدما أقصيت في المرحلة الثالثة، إثر فوز مواطنتها خولة المجاهد بتصويت الجمهور، فيما اختار القيصر المشترك اللبناني أحمد حسين للاستمرار في المنافسة.

وبعد عودة سناء إلى المغرب، قررت مباشرة أن تطرح عملها الفني للتواصل مع الجمهور الذي يعرفها، في كلّ أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أنّ سناء سبق لها أن شاركت في مهرجان الأغنية العربية بالدار البيضاء، حيث حصلت على الجائزة الأولى، كما تعاملت مع فرق موسيقيّة عديدة في مدينتها "شفشاون"، أوّلها فرقة "أخوات الفن الأصيل للحضرة الشفشاونية".

 

 

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