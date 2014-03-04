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هيفا وهبي ترد على كلام اليسا

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هيفا وهبي ترد على كلام اليسا هيفا وهبي ترد على كلام اليسا

تحدثت النجمة اللبنانية هيفا وهبي عن اطلالتها هذا المساء في برنامج "هيدا حكي" مع الممثل عادل كرم، عبر اتصال مع الزميلين رجا ناصر الدين ورودولف هلال ضمن برنامج "بخصوص هالشي".
وخلال الاتصال ردت هيفا على كلام الفنانة اليسا، عندما قالت "هيفا صنعت نفسها من ولا شي" الذي ورد ضمن برنامج "الحُكم" مع الاعلامية وفاء الكيلاني، فكان رد هيفا بالقول "لا احد يستطيع صنع نفسه من ولا شيء".
هيفا المتواجدة في منطقة "الكفور" مكان تصوير مسلسلها الرمضاني "كلام على ورق" قالت: "مش عيب الانسان يكون صغير ويكبر بس عيب يضل صغير وعينه على غيره".
وتابعت : "كل واحد بلش صغير وكان نكِرة ومع الايام صار شي والناس هي من صنعته، واذا الانسان كان تافه قبل الشهرة بيتحول الى تافه كبير".
وختمت بالقول : "على القليلة انا مش"ملكة النشاز" انا "MJK" ملكة جمال الكون وإليسا تشكر ربها انها صارت شي من ولا شي".

 

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