الافراج عن المخرج السوري محمد ملص بعد ان تم توقيفه

أُفرج عن المخرج السوري محمد ملص بعد ان تم توقيفه على الحدود السورية اللبنانية، اثناء توجهه الى بيروت، ليذهب بعدها الى سويسرا حيث يشارك أحد أفلامه في مهرجان سينمائي.

ولقد تم توقيف ملص لمدة ساعتين من الوقت من قبل الجهات السورية، وهو مقيم في دمشق، كان متوجهاً الى جنيف حيث سيعرض فيلمه "سلم الى دمشق" الذي أنتج في العام 2013، قد اتصل فوراً بصديقه لحظة توقيفه لاخباره ما حصل معه، ويقول صديقه الذي رفض الافصاح عن اسمه، انه لم يعرف بعدها ماذا جرى مع المخرج.

ملص هو من أبرز المخرجين السوريين، وقد حازت أفلامه وبينها أفلام وثائقية عديدة، على الكثير من الجوائز العربية والدولية، فيما وصفت صحيفة "غارديان" البريطانية فيلم "الليل" الذي اخرجه العام 1992 بأنه من افضل عشرة افلام عربية.

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