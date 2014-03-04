نقيب الصحفيين: 31 % زيادة في بدل الصحفيين والإداريين

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين موافقة وزير المالية الدكتور هاني قدري على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين إلى 1200 جنيه، فيما استجاب الوزير للكثير من مطالب الصحفيين .

> وقال رشوان، إن وزير المالية وافق على دعم النقابة بمبلغ للعلاج والخدمات والأنشطة وأنه جار بحث زيادة معاش الصحفيين أيضا.

وأضاف أن مناقشات زيادة البدل بدأت في عهد وزير المالية السابق، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح ليزيد بدل الصحفيين بنسبة 31 في المائة عن المرة الماضية، والتي وصل فيها إلى 918 جنيها في وجود المجلس الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق بنفس النسبة للإداريين في كافة المؤسسات القومية.

> وقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين شكره إلى رئيس الحكومة الحالية الدكتور إبراهيم محلب لدعمه للاحتياجات العاجلة للنقابة ، ورئيس الحكومة السابقة حازم الببلاوي الذي بدأت المفاوضات في عهده ، كما تقدم بالشكر لوزير المالية الحالي الدكتور هاني قدري والسابق الدكتور أحمد جلال.

> وذكر بيان للنقابة – أصدره السكرتير العام كارم محمود – أن جهود مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نجحت في الحصول على موافقة الحكومة على زيادة بدل الصحفيين إلى 1200 جنيه، بدلا من 918 جنيها على أن تصرف اعتبارا من مارس الجاري، كما تقررت زيادة أخرى بالنسبة نفسها للإداريين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

> وأشارت النقابة إلى أنه تم الاتفاق مع وفد مجلس النقابة ضم النقيب ضياء رشوان، السكرتير العام كارم محمود ، وأمين الصندوق خالد ميري خلال اجتماع عقد مساء اليوم مع وزير المالية دكتور هاني قدري على تقديم دعم مالي آخر لتغطية العجز في ميزانية النقابة بالنسبة إلى مشروع علاج الصحفيين ودعم الأنشطة والخدمات النقابية الأخرى.

> واتفق الوفد مع الوزير على بحث زيادة معاشات الصحفيين بنسبة معقولة، بعد أن زيادتها مؤخرا بنسبة 100 بالمائة.

أ.ش.أ