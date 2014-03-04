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تياجو: أسعى لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني

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تياجو: أسعى لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني تياجو: أسعى لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني

مدريد، (إفي): أكد الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني اليوم أنه يسعى لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، الذي يعود إلى صفوفه بعد غياب منذ أغسطس الماضي.

وقال ألكانتارا، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيطاليا وديا غدا الأربعاء، "جئت للاستمتاع بهذا ، مع لاعبين كبار. المشاركة في صفوف المنتخب جائزة، ولكنني جئت للبقاء لأطول فترة ممكنة".

وأشار ألكانتارا "حلم أي لاعب هو المشاركة في كأس العالم. لا زلنا على بعد أشهر من المونديال. تزداد رغبتي في المشاركة بالمونديال نظرا لأنه يقام في البرازيل".

وعن المباراة الودية أمام إيطاليا، أوضح "إيطاليا لديها تاريخ حافل، ودائما ما كانت خصما قويا، ولديها لاعبون أصبحوا مرجعيات في كرة القدم مثل بيرلو. نعتقد أن إيطاليا ستظل دائما إيطاليا، ولابد من توخي الحذر أمامها. أخبرني والدي بالكثير من القصص حول مارادونا وغيره من اللاعبين".

وعلى صعيد آخر، أضاف أن مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا الذي انضم للمنتخب الإسباني "تم استقباله كغيره من الإسبان. لقد اتخذ قرارا صعبا باللعب لصالح المنتخب، ونحن محظوظون بوجود لاعب بقدراته بين صفوفنا".

وأكد أن قلب دفاع برشلونة والمنتخب الإسباني كارليس بويول "قائد بالفطرة. ارتبط اسمه ببرشلونة، وبالنسبة لي هو مرجعية سواء داخل الملعب أو خارجه".

وفيما يتعلق بقراره بالرحيل عن البرسا والانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري قال "يجب على كل شخص اتخاذ قرارات في الحياة، وأنا اتخذت قرارا بالانتقال إلى البايرن. أعتقد أن هذا ما كنت أربغ فيه وما يناسبني. في النهاية أنا هنا مع المنتخب الإسباني".

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