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مدرب البوسنة : سنمنح الفرصة لصانعي اللعب أمام مصر

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مدرب البوسنة : سنمنح الفرصة لصانعي اللعب أمام مصر مدرب البوسنة : سنمنح الفرصة لصانعي اللعب أمام مصر

 أكد صفوت سوسيتش مدرب منتخب البوسنة أنه سيمنح الفرصة لعدد من صانعي اللعب في مباراة فريقه الودية امام نظيره المصري في اينسبورك يوم الاربعاء في محاولة لسد الفراغ في مركز مهم بالفريق قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال فى تصريح للصحفيين أن البوسنة تأمل في ترك بصمتها في أول بطولة كبرى تخوضها كدولة مستقلة وأكد سوسيتش انه يحتاج لتعزيز المنافسة بين لاعبي الفريق اذا ما اراد تجاوز المجموعة السادسة في كأس العالم والتي تضم أيضا الارجنتين ونيجيريا وايران.
> وأوضح مهاجم يوغوسلافيا السابقة للصحفيين اليوم الثلاثاء “سنستغل كافة المباريات الودية من أجل الوصول لأفضل تشكيلة ولمنح اللاعبين غير الاساسيين الفرصة لاثبات انفسهم زيادة المنافسة بشكل أكبر في التشكيلة.”
> وأضاف “سنبدأ بكل تأكيد امام الارجنتين بلاعب وسط مدافع يمتلك رؤية واسعة وقدرة على التحكم في الكرة لاننا لا نحتاج للاعب في جانب واحد ولا يمتلك أي قدرات هجومية.”.. و”يجب على اللاعبين الجدد خوض التحدي في مواجهة أصحاب الخبرة لذلك سأمنح الفرصة لعدد من اللاعبين أمام .”
> وكان حارس ميدونيان يلعب بشكل اساسي في خط وسط خلال مشواره الرائع في تصفيات كأس العالم لكن سوسيتش قد يدفع بتينو سفين سوسيتش الذي لم يسبق له اللعب دوليا واختار تمثيل البوسنة بعد ان أمضى فترات مع منتخبي بلجيكا تحت 18 و19 عاما. .. وترك اللاعب (22 عاما) بصمة مع هايدوك سبليت منذ انضمامه للفريق الكرواتي في 2012.
> وعقب مباراتها أمام الارجنتين على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو يوم 15 يونيو ستلعب البوسنة مع نيجيريا في كويابا يوم 21 من نفس الشهر ثم ستواجه ايران في سلفادور بعد اربعة ايام.
> أ ش أ

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