أوزيل.. الضحية المحتمل لمنتخب ألمانيا في 2014

بعد دخول فيليب لام في زمرة لاعبي الوسط، ومع العودة المرتقبة لإيكاي جوندوجان وتعافي باستيان شفانشتايجر وانفجار توني كروس وماركو ريوس.. بات ميسوت أوزيل الضحية الأقرب للسقوط في حسابات المانشافت بكأس العالم 2014.

أوزيل يعاني شحوب الأداء مع أرسنال خلال الأسابيع الأخيرة، ولهذا قد يفقد موقعه الأساسي في فريق مليء بالمواهب والطاقة.

جوليان دراكسلر يقدم مهارة وإبداع مع طاقة، أندريا شورلي بدأ يعلن عن نفسه بثلاثة أهداف سجلهم مع تشيلسي في مرمى فولام.

توني كروس بدأ مركزه يتغير من لاعب صاحب التزامات دفاعية، للاعب وسط يصل بسرعة البرق إلى منطقة جزاء الخصوم، ويسدد بكلتا قدميه ومن أي مكان.

ماركو رويس بات يحمل دورتموند على كتفيه، بسرعة غير عادية في اختراق دفاعات الخصوم ويتحرك من العمق، من الجناح الأيمن أو حتى الأيسر.

هذه الأسماء مع وجود التزام خططي من شفايني وجوندوجان، واحتمال مشاركة لام في وسط الملعب بكراته الطولية الساحرة قد يعني أن أوزيل سيجلس على مقاعد الدكة.