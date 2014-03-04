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صحيفة: شيكابالا يحارب الوقت للظهور في الكلاسيكو البرتغالي

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صحيفة: شيكابالا يحارب الوقت للظهور في الكلاسيكو البرتغالي صحيفة: شيكابالا يحارب الوقت للظهور في الكلاسيكو البرتغالي

ذكرت صحيفة (أوجوجو) البرتغالية أن المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق المنضم حديثا لسبورتنج لشبونة يبذل قصارى جهده للحاق بالكلاسيكو البرتغالي.

ويلعب لشبونة أمام بورتو في 16 مارس الجاري بالجولة 23 من الدوري البرتغالي، ويأمل شيكابالا في الظهور الرسمي مع الفريق الأول لأول مرة.

وأشارت الصحيفة أن شيكابالا امتلك قاعدة جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم مشاركته في دقيقة واحدة مع سبورتنج لشبونة.

ويخوض شيكابالا فترة تأهيل، كان مقررا لها شهرا من ليوناردو خارديم المدير الفني، ولكن إصابته مع فريق الرديف أجلت انضمامه أسبوعين أخرين.

وأضاف التقرير عبر الصحيفة الشهيرة شيكابالا يواصل خوض التدريبات بقوة من أجل أن يصبح لائقا في الوقت المناسب كي يكون خيارا لمواجهة بورتو الهامة.

وتعد مواجهة لشبونة وبورتو بمثابة كلاسيكو البرتغال، خاصة وأن فريق شيكابالا يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن بورتو.

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