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فينجر يوضح: لماذا بايرن ميونيخ أقل خطورة من العام الماضي

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فينجر يوضح: لماذا بايرن ميونيخ أقل خطورة من العام الماضي فينجر يوضح: لماذا بايرن ميونيخ أقل خطورة من العام الماضي

يؤمن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن بايرن ميونيخ بات أقل خطورة هذا الموسم من الماضي.

بايرن ميونيخ تجاوز أرسنال في سباق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتقابل الفريقان مجددا هذا العام.

وفاز بايرن ميونيخ على أرسنال في إنجلترا بهدفين نظيفين، خلال لقاء شهد مشاركة المدفعجية بـ10 لاعبين فقط بعد خروج الحارس مطرودا.

وقال فينجر مساء الثلاثاء: "أرى أن بايرن ميونيخ يستحوذ بشكل أكبر، لكن خطورته باتت أقل".

وتابع "بايرن ميونيخ واجهنا وكنا بـ10 لاعبين، ولم يهددوا مرمانا بالكثير من الفرص".

وأضاف "في الموسم الماضي الفريق كان أخطر مع وجود ريبري وأريين روبن معا، لكن الآن يلعب أحدهما فقط بسبب إصابة فرانك".

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