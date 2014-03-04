ديل بوسكي للإعلام الإيطالي: دييجو كوستا برازيلي؟ أين ولد أوزفالدو

دافع فيسنتي ديل بوسكي عن قرار استدعاء دييجو كوستا البرازيلي الأصل لصفوف منتخب إسبانيا مؤكدا أنه يحق عمليا له أن يستدعي مهاجم أتليتكو مدريد.

ويتواجد منتخب إسبانيا في إيطاليا من أجل مواجهة الأتزوري يوم الأربعاء وديا استعدادا لكأس العالم 2014.

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي بإيطاليا "إيطاليا تشرك أوزفالدو ولكن هل ولد بإيطاليا؟ هذا الجدال انتهى.. كوستا مؤهل للعب معنا عمليا وقانونيا".

وأضاف "هو يلعب بشكل جيد مع أتليتكو مدريد، فهو مهاجم يمكنه التنافس مع كل المهاجمين الذين نمتلكهم، كما يمتلك شخصية مختلفة".

يذكر أن دييجو كوستا سبق له المشاركة مع منتخب البرازيل إلا أنه لم يلعب أي مباراة تنافسية لذلك صرح له الاتحاد الدولي بإمكانية اللعب لإسبانيا.