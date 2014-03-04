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إزالة 39 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية بالدقهلية‎

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إزالة 39 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية بالدقهلية‎ إزالة 39 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية بالدقهلية‎

تعدي علي الأراضي الزراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من تنفيذ 39 حالة تعدى على الأراضى الزراعية .

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بالمديرية، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت جهودها عن تنفيذ عدد (18) قرار إزالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بدائرة قسم شرطة الكردى تحرر عن ذلك المحضر رقم 494 أدارى قسم الكردى لسنة2014 وعدد (19)قرارات إزالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة أجا تحرر عن ذلك المحضرين أرقام 1410-1421ادارى مركز شرطة أجا لسنة2014-وعدد(1) قرار إزالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الجمالية تحرر عن ذلك المحضر رقم 1030ادارى مركز شرطة الجمالية لسنة2014وعدد(1)حكم قضائى بدائرة شرطة مركز تمى الامديد تحرر المحضر رقم 555 أدارى مركز شرطة تمى الامديد .

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