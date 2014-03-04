بالصور .. محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا‎

حضر اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج ظهر اليوم حفل التصالح المقام بين اولاد عمومه عائلة الكوايس ببندار الرملية بقرية البربا بمركز جرجا , , وذلك بحضور اللواء أكرم توفيق – رئيس قطاع الجنوب و نائبا عن مير امن سوهاج , والمستشار/ ابوالمجد احمد على – رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة , وفضيلة الشيخ حسين السيوطى – رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الوعظ , ولفيف من القيادات الشعبية والامنية والعمد والمشايخ .

> بدات مراسم الحفل بالاستماع لما تيسر من القران الكريم , اعقبة كلمة لفضيلة الشيخ / حسين السيوطى تحدث فيها عن اهمية التصالح وعظم اجرة فى الحياة الدنيا وفى الاخرة .

> كما تحدث المستشار ابوالمجد عن اهمية انه لابد ان تكون المصالحة هدفها الاول هو ابتغاء وجه – الله – سبحانه وتعالى فهناك مصالحات تطوى على الغش والخداع والتضليل , وهذا النوع من المصالحات عاقبته خسران , مشيرا الى ان لجنة المصالحات فى سوهاج دائما ما تسعى الى البعد عن هذا النوع , وان اللجنة تحت رعاية السيد الوزير محافظ سوهاج حققت بهذه المصالحة عدد 231 مصالحة دون انتكاسة واحدة فى احداها .

> واضاف محافظ الاقليم انه لابد من انهاء ونبذ الخصومات جانبا للتفرغ لبناء المجتمع لانه لن نستطيع البدء فى بناء المجتمع الا بالحب والتعاون ونبذ العنف بين افراد هذا المجتمع مشيرا الى ان اتجاه الافراد للتصالح انما يعبر عن معدن وطيب اصل هذا الشعب .

> كما اكد على اننا لابد ان نسعى جميعا لبناء سوهاج من خلال شبابها مؤكدا على انه لن يتأخر فى تلبية اى طلب من جانب الشباب بشرط ان يقفوا معه فى الفترة التى تمر بها البلاد , واضاف انه يتمنى توظيف جميع الشباب ولكن نفص الامكانيات وعدم الاستقرار دائما ما يقف حائلا امام ذلك .

> وفى نهاية الحفل تم اجراء مراسم الصلح , حيث قام احد ابناء حسين محمد حسان بتقديم الكفن لاحد ابناء عبد اللطيف عبد المجيد , والقسم على التصالح وعدم نقض العهد بين العائلتين .