ضبط سيارة محملة بكمية من مهمات السكة الحديد بسوهاج‎

تمكن الملازم احمد منصور ضابط ادارة تأمين الطريق والمعين خدمة تأمين الطريق الصحراوي سوهاج / البحر الأحمر مركز اخميم بسوهاج والقوة المرافقة من ضبط السيارة رقم 16769 نقل سوهاج قيادة ايمن عبد الشكور محمد 35 سائق مقيم نجع الماسخ مركز المراغة محملة بكمية كبيرة من الخردة وتبين من بينها عدد 3 قطع قضبان سكة حديد قديمة طول كل منها 50 سم وعدد 1 قطعة سكة حديد قديمة بطول 100 سم من المستخدمة في خط الديكوفيل خط نقل القصب .

المذكور قرر بان تلك الحمولة ملك نبيه مهران كمال الدين مهران 28 تاجر خردة ويقيم بناويط مركز المراغة وباستدعاء الاخير وبمواجهته قرر انه قام بشراء تلك تلك الحمولة من احد تجار الخردة بدائرة مركز دشنا قنا وقام بتحميلها علي السيارة تمهيدا للتصرف فيها للتصرف فيها بالبيع بمدينة القاهرة وتحرر عن ذلك رقم 828 اداري مركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة قررت حجز المتهمين وعرضهما صباح باكر وتكليف احد المختصين بهندسة السكة الحديد لمعاينة المضبوطات والافادة بتقرير وطلب تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعه وظروفها وملابساتها وتوالي الجهات الامنية تنفيذ قرارات النيابة العامة