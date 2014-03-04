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والدة الطفلة زينة : عزائي يوم أن يتم تعديل القانون الخاص بالطفل

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والدة الطفلة زينة : عزائي يوم أن يتم تعديل القانون الخاص بالطفل والدة الطفلة زينة : عزائي يوم أن يتم تعديل القانون الخاص بالطفل

قالت شيماء والدة الطفلة زينة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “مانشيت” أن عزائها سيكون عند تغيير المادة التي لا تعتبر الأقل من 18 سنة بالغا وأضافت قائلة “عزائي يوم أن يتم تعديل القانون الخاص بالطفل” وأوضحت أن الطفل البالغ من العمر 15 عام يكون واعي ويدرك ما الذي يفعله مؤكدة أنها طعنت في هذه المادة وقالت أنها مادة تخالف الشريعة الإسلامية التي تؤكد أن البالغ من العمر 15 عام فهو بالغ وأشارت إلى أن الإغتصاب والسرقة بالإكراه تتكرر دائما خاصة مع الأطفال لذلك يجب تعديل هذه المادة.

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