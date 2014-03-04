إحباط محاولة سرقة 200 ألف جنية من موظف بقنا‎

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين البنك الأهلى المصرى بمعاونة الأهالي من إحباط محاولة سرقة حقيبة بها مبلغ 200 ألف جنيه من موظف بشركة الصرافة أثناء خروجة من البنك بنجع حمادى .

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بإحباط محاولة سرقة مبلغ مالى من موظف بنجع حمادى .

> كشفت التحريات أنه أثناء خروج المدعو ممدوح . ع . ع 43 سنة موظف بالشركة المصرية للصرافة من البنك الأهلى المصرى وبحوزتة مبلغ 200 ألف فوجئ بسيارة ماركة النترا رصاصي اللون تحاول اعتراض طريقة وجذب الحقيبة من يده فتصدى لها الامن المتواجد أمام البنك بمساعدة الأهالي المتواجدين وتمكنت السيارة بمستقليها من الفرار وتم إحباط محاولة سرقة المبلغ وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة .