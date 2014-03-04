أمن قنا يعيد سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية وهروب المتهمين‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من إعادة السيارة المحملة بالأجهزة الكهربية والتى قام مسلحون بالإستيلاء عليها وسرقتها تحت تهديد السلاح وتسليمها لقائدها

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى أخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بسرقة السيارة رقم 8347 ب. س مصر قيادة أحمد . ر . ب 44 سنة سائق ومقيم القاهرة وذلك أثناء عودته بالسيارة من مركز دشنا وفى طريقه لمدينة نجع حمادى وأمام كوبرى الصاوى بنجع حمادى فوجئ بقيام مسلحون بإستيقافة وسرقة السيارة بحمولتها وفروا هاربين فتمكنت الشرطة من إعادتها بعد العثور عليها بمركز دشنا وتم تسليمها لقائدها