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أمن قنا يعيد سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية وهروب المتهمين‎

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أمن قنا يعيد سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية وهروب المتهمين‎ أمن قنا يعيد سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية وهروب المتهمين‎

مديرية امن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من إعادة السيارة المحملة بالأجهزة الكهربية والتى قام مسلحون بالإستيلاء عليها وسرقتها تحت تهديد السلاح وتسليمها لقائدها

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى أخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بسرقة السيارة رقم 8347 ب. س قيادة أحمد . ر . ب 44 سنة سائق ومقيم القاهرة وذلك أثناء عودته بالسيارة من مركز دشنا وفى طريقه لمدينة نجع حمادى وأمام كوبرى الصاوى بنجع حمادى فوجئ بقيام مسلحون بإستيقافة وسرقة السيارة بحمولتها وفروا هاربين فتمكنت الشرطة من إعادتها بعد العثور عليها بمركز دشنا وتم تسليمها لقائدها

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