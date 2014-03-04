ONA “جرامافون” .. “ناصر” يستعد لمواجهة إسرائيل .. وخفض سعر الدقيق 5 مليمات

إعداد : أحمد أشرف

أونا تقدم خدمة دورية ، لإستعراض أهم أحداث التاريخ ، فاليوم ما هو الإ إنعكاس الأمس .

ربما فقد اليوم مذاقه الخاص ، لكن يبقي للتاريخ طعم آخر ، فوسط زحام الفضائيات و الوسائل الإعلامية المقروءة و المسموعة ، نلجأ لـ”جرامافون” لرصد الماضي، وحالة مجتمع الآباء والأجداد ، لعلنا نستفيد منه .

إليكم موجز الأنباء

السيدات و السادة ، ننقل لكم موجز بأهم الأنباء ، السياسية و الفنية و الرياضية ، اليوم 4 مارس لعام 1955.

استعداد مصر لمواجهة إسرائيل

عبد الناصر يعهد إلي القائد العام رد عدوان إسرائيل .

مصر تجهز جميع إمكانياتها لحماية حدودها و الدفاع عنها ضد أي معتدي .

بريطانيا تُبلغ إسرائيل استئائها من العدوان علي مصر .

خفض سعر الدقيق 5 مليمات

قرر مجلس الوزراء ، خفض سعر الدقيق 5 .5 مليمات ، كما قرر فرض رسم انتاج علي المطاحن من الدقيق الفاخر ، و بذلك يصبح سعر الدقيق 39 مليما .

بادر بشراء تذكرة اليانصيب لتأتيك السعادة

بادر بشراء تذكرة اليانصيب فقط بـ 25 مليما ، لتفتح لك أبواب الحظ و السعادة .

تشكيل مجلس نقابة المعلمين

انعقاد أول مجلس لنقابة المعلمين ، و تكوين هيئة المكتب و النظر في المسائل الإدارية ، و يهدف المجلس إلي تأمين مستقبل المعلمين و تقوية الروابط بين طوائفهم .

سيارة جديدة

تُطلق شركة سيارات فورد مصر ، سيارة تاونوس 15 م الجديدة ، بقوة 60 حصان .

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