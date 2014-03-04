أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ONA “جرامافون” .. “ناصر” يستعد لمواجهة إسرائيل .. وخفض سعر الدقيق 5 مليمات

Google+ Print
أونا جرامافون

أونا جرامافون

 

إعداد : أحمد أشرف

أونا تقدم خدمة دورية ، لإستعراض أهم أحداث التاريخ ، فاليوم ما هو الإ إنعكاس الأمس .

ربما فقد اليوم مذاقه الخاص ، لكن يبقي للتاريخ طعم آخر ، فوسط زحام الفضائيات و الوسائل الإعلامية المقروءة و المسموعة ، نلجأ لـ”جرامافون” لرصد الماضي، وحالة مجتمع الآباء والأجداد ، لعلنا نستفيد منه .

 

إليكم موجز الأنباء

السيدات و السادة ، ننقل لكم موجز بأهم الأنباء ، السياسية و الفنية و الرياضية ، اليوم  4 مارس لعام 1955.

الأهرام

الأهرام

استعداد لمواجهة إسرائيل

عبد الناصر يعهد إلي القائد العام رد عدوان إسرائيل .

مصر تجهز جميع إمكانياتها لحماية حدودها و الدفاع عنها ضد أي معتدي .

بريطانيا تُبلغ إسرائيل استئائها من العدوان علي مصر .

 

 

 

خفض سعر الدقيق

خفض سعر الدقيق

خفض سعر الدقيق 5 مليمات

قرر مجلس الوزراء ، خفض سعر الدقيق 5 .5 مليمات ، كما قرر فرض رسم انتاج علي المطاحن من الدقيق الفاخر ، و بذلك يصبح سعر الدقيق 39 مليما .

 

 

 

 

اليانصيب

اليانصيب

بادر بشراء تذكرة اليانصيب لتأتيك السعادة 

بادر بشراء تذكرة اليانصيب فقط بـ 25 مليما ، لتفتح لك أبواب الحظ و السعادة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقابة المعلمين

نقابة المعلمين

تشكيل مجلس نقابة المعلمين

انعقاد أول مجلس لنقابة المعلمين ، و تكوين هيئة المكتب و النظر في المسائل الإدارية ، و يهدف المجلس إلي تأمين مستقبل المعلمين و تقوية الروابط بين طوائفهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

سيارة جديدة

سيارة جديدة

سيارة جديدة

تُطلق شركة سيارات فورد مصر ، سيارة تاونوس 15 م الجديدة ، بقوة 60 حصان .

 

 

 

 

 

 

 

إنتهي الموجز , راسولنا علي الصندوق البريدي الخاص بنا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب