الزمالك قلق من رفاهية أنجولا على التحكيم

أبدى طارق السيد المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك قلقا طفيفا من مباراة فريقه المقبلة ضد كابوسكورب الأنجولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف في القاهرة، خلال مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري.

وقال السيد في تصريحاته لـFilGoal.com إن الأندية الثرية دوما ما تستضيف الحكام في فنادق مرفهة بشكل كبير.

ثم صرح "هذه المعاملة أحيانا تجعلنا نواجه صعوبات بعد ذلك لأنها تؤثر نوعا ما على قرارات الحكم".

إلى ذلك، أكد السيد أنه غير قلق من حضور جماهير كبيرة العدد في مباراة الإياب تدعم كابوسكورب.

وتابع "نحن فريق كبير، ونلعب تحت ضغط دوما، ولهذا لست قلقا".