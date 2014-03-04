قصيدة “النهر الثائر” | بقلم: الشاعرة نانيت نوّار

النهر الثائر

قد أكون يوما تركتك

قد أكون يوما هجرتك

لكنني أبدأً أبداً ما خدعتك

إنما نفسي من خونتها

إن حبي لك هو فيض من حبي لها

فكم حاولت أن تنتزعني منها

فإنما كنت تقلع جذورك من أرضها

وشدني التيار وجرفني

فلم أجد نهرك في مصبها

وكنت كالنهر الثائر أصطدم

بأمواج البحر فلم يصدها

إنما أغرقت غذوبتي

بملوحة ومرارة صنعتها

وأضعتني وأضعت حلم الليالي

وكافت الأيام شوهتها

لا أقو على المسير وقد

فقدت السند وفيك نفسي فقدتها

لا أريد لدموعي أن تجف

فهي شاهدتي وأنا شهيدة لها

أجئت تطمئن لحالي

أم لفدح النار التي أشعلتها

أصبت وأصبت

وكانت تلك لعبة أتقنتها

وكنت وسام عندي

وكنت عندي المنتهى

فأذن للرحيل بالإنصراف

فلا وجود لنفسي لقد هدمتها

هل من العدل يمحو

يومان سنين أمضيتها

فلا تكن ماض ولا تكن

حاضر ولا ذكرى أبقيتها