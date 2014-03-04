محلب يوجه الشكر للامارات على دعمها المتواصل لمصر

هنأ الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً على أن دعم مصر والوقوف بجانب شعبها هى استراتيجية راسخة في السياسة الإماراتية. واستعرض الجابر تطور تنفيذ المشروعات التى تضمنتها اتفاقية دعم البرنامج التنموي المصري التى تم توقيعها فى أبو ظبى فى أكتوبر 2013، وتقدم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.

> وأكــد الجابر خلال استقبال رئيس الوزراء له اليوم أن تلك المشروعات يجري العمل فيها على قدم وساق وتتضمن بناء وحدات لطب الأسرة في 23 محافظة، ومائة مدرسة، وخمسين ألف وحدة سكنية الشباب، وصوامع لتخزين مليون ونصف مليون طن من الحبوب، كما تتضمن تطوير عدد من مزلقانات السكك الحديدية بالإضافة إلى استكمال شبكات الصرف الصحي لعشرات القرى، وإنشاء خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات وغيرها من المشاريع.

> وقد دخل العديد من هذه المشروعات مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث زار الوزير الإماراتي محافظتي الأقصر وقنا في ديسمبر من العام الماضي للإطلاع على تقدم العمل في إنشاء عدد من المدارس ووحدات الرعاية الصحية.

> من جانبه وجه رئيس الوزراء الشكر للجانب الإماراتى على الدعم القيم الذى قدمته الإمارات الشقيقة للشعب المصرى، والمساندة السياسية والاقتصادية التى بادرت بها الإمارات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار أواصر هذا التعاون البناء، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً عن توفير كافة الإمكانات المتاحة فى هذا الشأن، مع تطلعنا كذلك لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى كافة المجالات.

> كما أشاد محلب بحرص الإمارات الشقيقة على دعم مؤسسة الآزهر الشريف فى عدد من المشروعات منها مشروع إنشاء سكن طالبات الأزهر، والذي يضم أربعة مبان على مساحة 3650 متراً مربّعاً للمبنى الواحد، بالإضافة إلى تدشين العمل في مكتبة الأزهر الجديدة، والتي تقيمها الإمارات على مساحة 6000 متر مربع، لتضم ذخائر الكتب الإسلامية والتراثية والعلمية التي يحتفظ بها الأزهر الشريف.

أ.ش.أ