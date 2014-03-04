وزير الصحة يناقش إنشاء الهيئة العامة المصرية للدواء مع وفد من نقابة الصيادلة

التقى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء ، وفد نقابة الصيادلة بمقر ديوان عام الوزارة , وذلك لمناقشة مشكلات قطاع الصيدلة ومشاكل التسعير وهامش ربح الصيدلى.

> وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة للاجتماع بصفة دورية ما بين النقابة وإدارة الصيدلة بالوزارة , كذلك إنشاء الهيئة العامة المصرية للدواء وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح قانون انشاء الهيئه , كما تم مناقشة أوضاع الصيادلة الحكوميين فى القانون الجديد حيث أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحه على أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تطبيق سنوات الدراسة التى يستحقها الصيادلة فى قانون 14 لسنة 2014 لتصبح ( 5 سنوات + سنه إمتياز )، اضافة الى السماح لهم او غيرهم من الفريق الطبى ممن لديهم الكفاءه الاداريه والدراسة المطلوبه لادارة المنشأت الطبية.

وناقش الاجتماع أيضا عهدة الصيدلى الحكومى ، وذلك بالتنبيه بتفعيل قرار تفرغ شاغلى الوظائف الصيدلية للقيام بدورهم المهنى وإدارة المخزون الدوائى ومراقبة عهدة الدواء والإعفاء من تولى الأعمال الخاصة بإمناء العهد . وفيما يخص مرتجعات الأدوية فسيتم وضع اليات وقواعد منظمة وواضحه لهذا الموضوع وذلك بالتوافق بين الجهات المعنية.

> ورحب وزير الصحه بقرار المحكمة الخاص بالعودة للتكليف للصيادلة الذين لم يتقدموا للتكليف فى الماضى , ووجه نحو دراسة الأمر ومراجعة الأماكن الخاصة بتسكين هؤلاء الراغبين فى الأماكن التى يوجد بها عجز فى أعداد الصيادلة..

وشدد الوزير بالرفض لمبدأ تحويل الصيادلة ( أو أى من أعضاء الفريق الطبى ) لجهات التحقيق بسبب الإضراب طالما لم يتسبب الإضراب فى الإضرار بالمريض .