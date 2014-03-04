عرض فيلم “فيلا96″ بقاعة النيل غدا

يعرض غدا الأربعاء5مارس بقاعة النيل فيلم “فيلا 96″،وذلك ضمن فاعليات الدورة62بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

> يذكران الفيلم فاز مؤخرا بأغلبية جوائز الدورة الـ40 من مهرجان جمعية الفيلم، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم من أعضاء الجمعية والجمهور، وجائزة العمل الأول للمخرجة «أيتن أمين»، وجائزة أحسن ممثل للفنان «خالد أبو النجا» عن دوره في الفيلم.

> وحصل الفيلم على جائزتين أفضل دور ثان للرجال «عمر الغندور»، وأفضل دور ثان للنساء «هبة يسري»، وقال محمود عبد السميع، مدير التصوير السينمائي ورئيس الجمعية والمهرجان، إنه سيتم تسليم الجوائز السبت المقبل.

فيلم «فيلا 69» يقوم ببطولته خالد أبو النجا ، أروى جودة، لبلبة، وإخراج ايتن أمين وتدور أحداث الفيلم حول حسين الذي يعيش في عزلة ببيته، ولكن تأتيه شخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته وتغير نمط حياته بعد وصول شقيقته وابن كريمتها سيف.