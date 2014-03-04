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وقف طباعة “الوادي”.. والبلشي: الأسباب غير معلومة

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وقف طباعة “الوادي”.. والبلشي: الأسباب غير معلومة وقف طباعة “الوادي”.. والبلشي: الأسباب غير معلومة

قال خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة “الوادي” إنه تم وقف طباعة العدد الثالث للصحيفة، المفترض نزوله الثلاثاء، لأسباب غير معلومة.

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية  مساء الثلاثاء، أنه سلم عدد الجريدة، أمس وأبلغته الإدارة أنه سيتم طباعة العدد وسيكون بالسوق مساء الاثنين.

وتابع «البلشي»: «اتصلت بالإدارة، صباح الثلاثاء، ومنتظر منهم الرد حتى الآن لإيضاح أسباب عدم طباعة العدد».

وأوضح خالد البلشي، أن عدد الثلاثاء، يتضمن ملف عن اقتحام مقرات أمن الدولة ودور المجلس العسكري في ذلك، وأخر عن ترشح المشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع والانتاج الحربي، لانتخابات الرئاسة.

وتابع: «كما يتضمن العدد ملفًا عن اختراع الجيش لعلاج يقضي على فيروس سي والإيدز، ومقالًا للدكتور علاء عوض، يؤكد أن اختراع القوات المسلحة لم يحصل على براءة اختراع»، مضيفًا: «ويحتوي العدد على مقالين من داخل السجن لعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر».

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