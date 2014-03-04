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محافظ السويس ومدير الأمن يكرمان الضباط وأمناء الشرطة

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محافظ السويس ومدير الأمن يكرمان الضباط وأمناء الشرطة محافظ السويس ومدير الأمن يكرمان الضباط وأمناء الشرطة

قام  اللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء محمد عيد مساعد الوزير لمنطقة القناه واللواء خليل حرب مدير أمن السويس بتكريم عدد من ضباط وأفراد مديرية أمن السويس في مختلف الإدارات لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وحسن معاملة الجمهور وهم

1- عميد / عبد اللطيف الحناوي مدير إدارة البحث الجنائي .
> 2- العقيد / محمد والي رئيس مباحث المديرية .
> 3- العقيد / وائل سمير مدير إدارة قوات الأمن .
> 4- الرائد / وائل رشدي غانم الضابط بإدارة نفق الشهيد أحمد حمدي
> 5- النقيب /عبد اللطيف عبد البديع الضابط بإدارة مرور السويس .
> 6- الملازم أول / أحمد علي درويش الضابط بإدارة تأمين المجرى الملاحي .
> 7 أمين شرطة / محمد أحمد الرميلي إدارة البحث الجنائي .
> 8- أمين شرطة / روماني لبيب إدارة شرطة النفق .
> 9- أمين شرطة /أحمد عبد القادر إدارة الحماية المدنية .
> 10- أمين شرطة / أحمد جمال عبد العليم إدارة تأمين الطرق .
> 11- أمين شرطة / جمال صلاح تاج الدين إدارة قوات الأمن
> 12- أمين شرطة / رجب عبد الوكيل إدارة تأمين المجرى الملاحي .

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