“بويول” يعتزم الرحيل عن برشلونة الصيف القادم

أعلن كارلس بيول قائد فريق برشلونة انه سوف يرحل عن ناديه الكتالونى الشهير فى نهاية الموسم الحالى . ورغم ان بيول الذى يبلغ من العمر 35 عاما يرتبط بتعاقد مع البارسا حتى نهاية عام 2016 الا انه قال انه توصل الى اتفاق مع ادارة النادى بشأن الغاء العامين الاخرين من العقد .

> وقال اللاعب الاسبانى الدولى خلال مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء ” اننى اعلن ان لن اكون لاعبا فى برشلونة مع نهاية هذا الموسم ، ولكنى اؤكد اننى سوف استمر فى بذل قصارى جهدى مع النادى خلال الاشهر الثلاثة المتبقية من الموسم ” .

> ومضى بيول يقول فى المؤتمر الصحفى ” بعد ان اجريت جراحتين مؤخرا ، بات من الصعب بالنسبة لى ان العب بنفس المستوى الذى دائما ما اريده لنفسى ” .

> وحول توقعاته لما سيفعله بعد ترك الكامب نو ، ذكر بيول انه لا يعرف بعد ما الذى سيفعله على وجه التحديد غير ان اهم شئ بالنسبة له سيكون هو الحصول على فترة من الراحة .

أ.ش.أ