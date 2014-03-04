شرطة دبي تلقي القبض على أحد كبار مهربي المخدرات الدوليين

أشاد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالأداء المميز والنتائج الطيبة التي حققها الفريق المشترك من ضباط وصف ضباط وأفراد أجهزة مكافحة المخدرات في شرطة دبي والشارقة وعجمان في عملية "عرين الأسود" في شارع المطار في العشرين من يناير الماضي التي أدت الى إلقاء القبض على أحد كبار مهربي المخدرات الدوليين وتفكيك عصابة نائمة تتكون من أربعة آسيويين كان أفرادها يهربون المخدرات إلى الدولة عبر وسائل مختلفة وضبط ما مجموعه 30 كلغ من الهيروين النقي.



> وأوضح اللواء المزينة أن تجار ومهربي المخدرات يحاولون بين الحين والآخر استغلال الموقع الجغرافي والاستراتيجي لدولة الإمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما لتمرير بعض العمليات إلا أن الجهات الأمنية المختصة بهذا الشأن وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في يقظة دائمة وتقف بالمرصاد وعلى مدار الساعة أمام تجار ومهربي ومروجي المخدرات محليا وخارجيا.



> جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة اللواء المزينة في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي بحضور العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة ونائبه العقيد خالد الكواري وعدد من السادة الضباط ومديري الإدارات الفرعية والإعلاميين.

> وقال اللواء المزينة أن العملية التي نفذها بكل حزم واقتدار فريق مشترك من أجهزة مكافحة المخدرات في كل من شرطة دبي والشارقة وعجمان في العشرين من يناير الماضي بمنطقة القرهود بدبي انتهت أحداثها بإلقاء القبض على أحد كبار المهربين الدوليين للمخدرات في العالم المدعو "ع. ص " آسيوي الجنسية وفي حوزته 20 كلغ من الهيروين النقي.



> وأضاف سعادته أن القبض على المتهم المذكور أدى إلى كشف وتفكيك عصابة إجرامية نائمة تحترف تهريب المخدرات إلى الدولة تتكون من أربعة أشخاص آسيويين يعملون في مهن حرة منهم سائق شاحنة وآخر تاجر بالإضافة لبائعي خردة عثر بحوزتهم على 10 كلغ من مخدر الهيروين مشيرا إلى أن سائق الشاحنة "ع.م.خ " كان على تنسيق وتواصل مع المتهم "ع.ص" الزعيم الرئيس المحرك لإحدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات وهو يقيم في إحدى الدول الآسيوية..وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في إمارة عجمان خلال قيام المتهم المذكور" ع.م.خ " سائق الشاحنة بتسليم الحقيبة الثانية للمتهم الأول بالقرب من أحد المراكز التجارية في عجمان.



> وأوضح أن عملية القبض على المتهم الدولي تمت بعد التحقق من دقة وصحة المعلومات الواردة لشرطة دبي حيث تحرك الفريق المشكل إلى مكان الهدف وقام أفراده بإعداد كمين محكم للمتهم أدت مجرياته إلى مباغتته وإلقاء القبض عليه بعد وصوله إلى أحد الفنادق في إمارة دبي وتبين أنه أحد كبار الناشطين في تجارة وتهريب المخدر في العالم ويحمل عددا من جوازات السفر لدول مختلفة ويتعامل مع عصابات دولية عديدة وليس مع عصابة واحدة بعينها.



> وقال إن حصيلة العملية من مخدر الهيروين المضبوط بلغت 30 كلغ عثر رجال الكمين عليها في حقيبتين الأولى كانت بحوزة المتهم الأول "ع.ص" وفيها20 كلغ من مخدر الهيروين أما الحقيبة الثانية فقد ضبطت في حوزة أفراد العصابة في عجمان فيها 10كلغ من الهيروين عمد أفراد العصابة إلى إخفائها بشكل احترافي في طبقتين سريتين.



> واضاف اللواء المزينة إن المتهم الأول "ع.ص" اعترف أنه حضر إلى الدولة بناء على تعليمات صدرت إليه من شخص يقيم في إحدى الدول الآسيوية وهو الزعيم الرئيس للعصابة المنفذة لهذه العملية وقد طلب منه أن يتوجه إلى دولة الإمارات لاستلام كميات من مخدر الهيروين من أحد الأشخاص على أن يقوم بإعادة تصديرها من جديد إلى إحدى الدول الغربية.



> وأكد سعادته أن الجناة الخمسة أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد إسناد تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد المتاجرة بها للمتهم الأول وأما المتهمون الأربعة فأسندت إليهم تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الترويج والاشتباه بتعاطيها.



> وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن العملية استغرقت فترة طويلة من الزمن دامت عدة أشهر أمضاها المختصون في الرصد والمتابعة والتعقب لتحركات المتهم الأول محليا وخارجيا وانتظار الفرصة المناسبة للقبض عليهم مؤكدا أن العملية تعتبر إحدى الضربات القوية والموجعة التي اعتادت الأجهزة الأمنية المختصة في دولة الإمارات توجيهها إلى تجار ومهربي المخدرات.



> ولفت إلى أهمية الدور الكبير والمتقدم الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة المخدرات محليا ودوليا الأمر الذي بوأها مكانة عالية ومرموقة إلى جانب الدول الكبرى على هذا الصعيد وأهلها لأن تكون دائما موضع إشادة وتكريم من قبل مختلف الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.

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