الزند يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد قاضيين لقيامهما بقذفه علانية

تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف، عما بدر منه من قذف بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحقه من خلال مداخلة في إحدى القنوات الفضائية مؤخرا، قال فيها إن المستشار الزند يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء.

كما تقدم المستشار الزند، ببلاغ آخر للنائب العام أيضا ضد المستشار شلش بسبب الحوار الذي أدلى به لموقع بوابة الأهرام الالكترونية، والذي ادعى فيه – خلافا للحقيقة والواقع – أن المستشار الزند يتدخل في شئون وزارة العدل بهدف تحقيق مصالح شخصية، على نحو مثل سبا وقذفا في حقه كرئيس لنادي القضاة.

من جهة أخرى، تقدم المستشار الزند أيضا ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار أحمد الخطيب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، بسبب مداخلته الهاتفية مع إحدى القنوات الفضائية والتي تناول فيها المستشار الزند بالقذف، بإدعائه أن الزند يتدخل لدى الدولة في شئون وزارة العدل.

وطالب رئيس نادي القضاة، إلى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشارين شلش والخطيب، وإحالة تلك الوقائع للتحقيق.