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مشادات كلامية بين أهالي شهداء ليبيا و المتحدث باسم الخارجية في نقابة “الصحفيين”

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مشادات كلامية بين أهالي شهداء ليبيا و المتحدث باسم الخارجية في نقابة “الصحفيين” مشادات كلامية بين أهالي شهداء ليبيا و المتحدث باسم الخارجية في نقابة “الصحفيين”

المتحدث باسم وزارة الخارجية

نشبت مشادات  كلامية بين الحضور ، و بين السفير بدر عبد العاطي ، في مؤتمر تأبين  شهداء ليبيا ، بنقابة الصحفيين ، و اتهم الأهالي ، وزارة الخارجية بالتقاعس عن حماية المصريين بالخارج .

كما تغيب عن حضور المؤتمر ، السفير الليبي ، رغم توجيه منظمي المؤتمر دعوة له .

يُذكر أن ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ الصحفيين ، نظمت مؤتمرا لتأﺑﻴﻦ الشهداء ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺍﺣﻮا ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ في ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ، بحضور حنان فكري رئيس اللجنة الثقافية وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻫﺎلي الشهداء، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎطي ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮسمي ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﺮ علي ﺍﻟﻌﺸﺮي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ للشؤون ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ في ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮمي ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلإنسان، ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ النشطاء وﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ.

مراسلنا : بكر الشرقاوي

 

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