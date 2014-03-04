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طارق السيد: كرة الفريق الأنجولي تساعد الزمالك

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طارق السيد: كرة الفريق الأنجولي تساعد الزمالك طارق السيد: كرة الفريق الأنجولي تساعد الزمالك

يؤمن طارق السيد المدرب المساعد في صفوف الجهاز الفني للزمالك أن طريقة لعب كابوسكورب الأنجولي تساعد الفريق الأبيض في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز في جولة الذهاب بهدف دون رد على أرض استاد القاهرة دون حضور جماهيري.

وتقام جولة الإياب يوم الجمعة المقبل في أنجولا.

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "الفريق الأنجولي متأثر بمدرسة مدربه البرتغالي، يلعب كرة على الأرض".

وتابع "الفريق لا يلعب الكرة الإفريقية المعتادة التي تتميز بالخشونة الزائدة والعنف المفرط في الالتحامات والكرات التي تخدم مباراة بدنية".

وأضاف "لهذا طريقة لعب كابوسكورب تخدم الزمالك في وجهة نظري، لأنه سيجعلنا نتبادل الكرة ونمرر على الأرض معه".

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فيديو اليوم السابع