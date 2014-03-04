أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الكهرباء أتم زيارته لمحطة شمال الجيزة وأعقبها بأخرى لمحطة بنها

Google+ Print
وزير الكهرباء أتم زيارته لمحطة شمال الجيزة وأعقبها بأخرى لمحطة بنها وزير الكهرباء أتم زيارته لمحطة شمال الجيزة وأعقبها بأخرى لمحطة بنها

أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أكثم أبو العلا، ‏أن الوزير الدكتور محمد شاكر أتم جولته اليوم بمحطة شمال الجيزة للكهرباء وغادرها بعد الساعة ‏الواحدة ظهرا، حيث استمع إلى عرض مفصل من مسئولى المحطة عن سير العمل ‏بها، بحضور المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء والدكتور مهندس ‏محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة ‏الهيئات. ‏

وقال الدكتور أكثم، إن الوزير واصل جولته بعد زيارة محطة شمال الجيزة وقام بزيارة محطة بنها ‏التى وصلها الساعة الثالثة عصرا بعد الموعد المقرر بساعة كاملة، حيث كان فى انتظاره عدد ‏كبير من ممثلى الشركات الأجنبية وقادة قطاع الكهرباء.‏

ونوه بأن الوزير التقى بممثلين عن العاملين بمحطة شمال الجيزة واستمع إلى مطالبهم ووعد ‏بالنظر والدراسة واتخاذ اللازم وفقا للقواعد المقررة، ونفى الدكتور أكثم تقارير عن منع العاملين ‏بمحطة شمال الجيزة الوزير من تفقد المحطة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك اللقاءات ‏التليفزيونية المصورة التى تحدث فيها الوزير من داخل المحطة واستعرض مشاهد منها.. ‏إضافة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير بقاعة المؤتمرات داخل المحطة مع الصحفيين ‏بحضور مسئولى قطاع الكهرباء.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!