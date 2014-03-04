وزير الكهرباء أتم زيارته لمحطة شمال الجيزة وأعقبها بأخرى لمحطة بنها

أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أكثم أبو العلا، ‏أن الوزير الدكتور محمد شاكر أتم جولته اليوم بمحطة شمال الجيزة للكهرباء وغادرها بعد الساعة ‏الواحدة ظهرا، حيث استمع إلى عرض مفصل من مسئولى المحطة عن سير العمل ‏بها، بحضور المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور مهندس ‏محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة ‏الهيئات. ‏

وقال الدكتور أكثم، إن الوزير واصل جولته بعد زيارة محطة شمال الجيزة وقام بزيارة محطة بنها ‏التى وصلها الساعة الثالثة عصرا بعد الموعد المقرر بساعة كاملة، حيث كان فى انتظاره عدد ‏كبير من ممثلى الشركات الأجنبية وقادة قطاع الكهرباء.‏

ونوه بأن الوزير التقى بممثلين عن العاملين بمحطة شمال الجيزة واستمع إلى مطالبهم ووعد ‏بالنظر والدراسة واتخاذ اللازم وفقا للقواعد المقررة، ونفى الدكتور أكثم تقارير عن منع العاملين ‏بمحطة شمال الجيزة الوزير من تفقد المحطة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك اللقاءات ‏التليفزيونية المصورة التى تحدث فيها الوزير من داخل المحطة واستعرض مشاهد منها.. ‏إضافة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير بقاعة المؤتمرات داخل المحطة مع الصحفيين ‏بحضور مسئولى قطاع الكهرباء.‏