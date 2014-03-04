وزير الكهرباء أتم زيارته لمحطة شمال الجيزة وأعقبها بأخرى لمحطة بنها

أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أكثم أبو العلا، أن الوزير الدكتور محمد شاكر أتم جولته اليوم بمحطة شمال الجيزة للكهرباء وغادرها بعد الساعة الواحدة ظهرا، حيث استمع إلى عرض مفصل من مسئولى المحطة عن سير العمل بها، بحضور المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.
وقال الدكتور أكثم، إن الوزير واصل جولته بعد زيارة محطة شمال الجيزة وقام بزيارة محطة بنها التى وصلها الساعة الثالثة عصرا بعد الموعد المقرر بساعة كاملة، حيث كان فى انتظاره عدد كبير من ممثلى الشركات الأجنبية وقادة قطاع الكهرباء.
ونوه بأن الوزير التقى بممثلين عن العاملين بمحطة شمال الجيزة واستمع إلى مطالبهم ووعد بالنظر والدراسة واتخاذ اللازم وفقا للقواعد المقررة، ونفى الدكتور أكثم تقارير عن منع العاملين بمحطة شمال الجيزة الوزير من تفقد المحطة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك اللقاءات التليفزيونية المصورة التى تحدث فيها الوزير من داخل المحطة واستعرض مشاهد منها.. إضافة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير بقاعة المؤتمرات داخل المحطة مع الصحفيين بحضور مسئولى قطاع الكهرباء.