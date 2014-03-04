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مصر تدرب كوادر موريتانيين حول السلم والأمن

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مصر تدرب كوادر موريتانيين حول السلم والأمن مصر تدرب كوادر موريتانيين حول السلم والأمن

أعلن السفير المصرى فى نواكشوط أحمد فاضل يعقوب، أن موريتانيا سوف تشارك فى دورة تدريبية بالقاهرة، فى مجال حفظ السلام والتى ينظمها مركز القاهرة الإقليمى.

ويشارك فى هذه الدورة محمد محمود خيرى، رئيس قسم الخليج العربى بوزارة الخارجية الموريتانية، وفاطمة محمد المامى، رئيس قسم الهيئات المتخصصة بإدارة المغرب العربى بوزارة الخارجية الموريتانية.

وأضاف السفير المصرى يعقوب، أن هذه الدورة تأتى فى إطار العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، واستمرارًا لدورها على الساحة الأفريقية، وفى إطار العديد من المنح والدورات التدريبية التى تقدم من إلى موريتانيا بشكل دورى وفى مجالات متعددة.

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