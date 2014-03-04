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ظهور شقيق أمير قطر “الأكبر” بعد 20 عاما من اعتقاله

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ظهور شقيق أمير قطر “الأكبر” بعد 20 عاما من اعتقاله ظهور شقيق أمير قطر “الأكبر” بعد 20 عاما من اعتقاله

تداول نشطاء على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” صورة للشيخ مشعل بن حمد، الأخ الأكبر وغير الشقيق لأمير قطر الحالى الشيخ تميم.
> ووفقا للنشطاء، هي أول صورة لمشعل بن حمد، الأخ الأكبر لأمير قطر بعد خروجه من السجن، والذي قضى به مدة 20 عاما لرفض انقلاب والده على جده.
> وقد وقع انقلاب أمير قطر السابق على أبيه في يونيو سنة 1995 وسيكمل فترة 20 سنة في يونيو 2015.
> والشيخ مشعل بن حمد بن خليفة آل ثاني، هو الأبن الأكبر لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ابن الأمير السابق من زوجته الأولى الشيخة مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني.

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