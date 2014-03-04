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ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول و 3 من زملائه بالشرقية

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ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول و 3 من زملائه بالشرقية ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول و 3 من زملائه بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي وثلاثة من زملائه ، وذلك في أحد الأكمنة بمدينة الزقازيق .
> وكان المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية قد قرر إحالة محمد سعيد محمد مرسي نجل شقيق الرئيس المعزول الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ، و3 من زملائه الطلاب بنفس الجامعة إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا مختلفة وأمر بسرعة ضبطهم .
> ووجهت لهم النيابة العامة تهم الشروع في قتل عميد كلية الصيدلة الدكتور عبد الله الشنواني ، وزميل لهم بكلية الحقوق بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات جسيمة بهما كادت أن تودى بحياتيهما ، بالإضافة إلى تهم الانضمام لجماعة إرهابية ، وخرق قانون التظاهر التحريض على العنف ، وإثارة الشغب ومقاومة السلطات ، وإتلاف المنشآت الجامعية ، وحيازة مواد حارقة وألعاب نارية ، وإشعال النيران في عدد من السيارات الحكومية ، والخاصة بأساتذة الجامعة ، ومحاولة تعطيل الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول .
> وبعد هروب استمر أكثر من شهرين ، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وضبطهم في كمين داخل مدينة الزقازيق ، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

 

أ.ش.أ

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