ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول و 3 من زملائه بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي وثلاثة من زملائه ، وذلك في أحد الأكمنة بمدينة الزقازيق .

> وكان المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية قد قرر إحالة محمد سعيد محمد مرسي نجل شقيق الرئيس المعزول الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ، و3 من زملائه الطلاب بنفس الجامعة إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا مختلفة وأمر بسرعة ضبطهم .

> ووجهت لهم النيابة العامة تهم الشروع في قتل عميد كلية الصيدلة الدكتور عبد الله الشنواني ، وزميل لهم بكلية الحقوق بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات جسيمة بهما كادت أن تودى بحياتيهما ، بالإضافة إلى تهم الانضمام لجماعة إرهابية ، وخرق قانون التظاهر التحريض على العنف ، وإثارة الشغب ومقاومة السلطات ، وإتلاف المنشآت الجامعية ، وحيازة مواد حارقة وألعاب نارية ، وإشعال النيران في عدد من السيارات الحكومية ، والخاصة بأساتذة الجامعة ، ومحاولة تعطيل الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول .

> وبعد هروب استمر أكثر من شهرين ، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وضبطهم في كمين داخل مدينة الزقازيق ، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

أ.ش.أ