مسئول روسي : شبه جزيرة القرم تطلب مساعدة روسية بقيمة 6 مليارات دولار

صرح يفجيني بوشمين نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي بإن جمهورية شبه جزيرة القرم طلبت من موسكو مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار.

> ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية عن بوشمين قوله اليوم، الثلاثاء، ”إن سلطات القرم توجهت بطلب إلى روسيا للحصول على مساعدات اقتصادية بقيمة 6 مليارت دولار، مليار منها على شكل مساعدة مالية وخمسة مليارات على شكل استثمارات.

> وأوضح بوشمين أن وزارة المالية الروسية أعدت خطة مساعدات اقتصادية للقرم وستضعها اليوم أو غدا على طاولة النقاش أمام الحكومة.

> وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الحكومة الروسية بدراسة مسألة تقديم مساعدة مالية لشبه جزيرة القرم وبالتواصل مع الشركاء الأوكرانيين على مسار تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية والتشاور مع الشركاء الأجانب بما فيهم صندوق النقد الدولي حول تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا.

أ.ش.أ