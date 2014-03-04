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مسئول روسي : شبه جزيرة القرم تطلب مساعدة روسية بقيمة 6 مليارات دولار

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مسئول روسي : شبه جزيرة القرم تطلب مساعدة روسية بقيمة 6 مليارات دولار مسئول روسي : شبه جزيرة القرم تطلب مساعدة روسية بقيمة 6 مليارات دولار

صرح يفجيني بوشمين نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي بإن جمهورية شبه جزيرة القرم طلبت من موسكو مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار.
> ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية عن بوشمين قوله اليوم، الثلاثاء،  ”إن سلطات القرم توجهت بطلب إلى روسيا للحصول على مساعدات اقتصادية بقيمة 6 مليارت دولار، مليار منها على شكل مساعدة مالية وخمسة مليارات على شكل استثمارات.
> وأوضح بوشمين أن وزارة المالية الروسية أعدت خطة مساعدات اقتصادية للقرم وستضعها اليوم أو غدا على طاولة النقاش أمام .
> وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الحكومة الروسية بدراسة مسألة تقديم مساعدة مالية لشبه جزيرة القرم وبالتواصل مع الشركاء الأوكرانيين على مسار تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية والتشاور مع الشركاء الأجانب بما فيهم صندوق النقد الدولي حول تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا.

 

أ.ش.أ

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