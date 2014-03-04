سميح ساويرس يوقع عقدين لشراء حصص رئيسية فى شركتين سياحتين فى المانيا

وقع المهندس سميح ساويرس اليوم عقدين لشراء حصص رئيسية في اثنتين من كبريات شركات السياحة في ألمانيا،وذلك في إطار سعيه لتشجيع السياحة إلى مصر فضلا عن تنويع تنويع نشاطه الاستثماري على المستوى الدولي.

> يذكر ان سميح ساويرس يمتلك 63 في المائة من شركة “أوراسكوم القابضة للتنمية” وهى من كبريات الشركات العالمية في مجال تقديم الخدمات السياحية- وقام بشراء 75 في المائة من أسهم شركة “رايفهايزين توريستيك جروب”،وهي أحدى كبريات الشركات السياحية العريقة في مقاطعة “بافاريا”في ألمانيا، وتنتشر مكاتبها فى كافة أرجاء ألمانيا وترتبط بعقود تعاون مع العديد من شركات السياحة عبر أنحاء العالم . كما أنها تتعامل مع نحو سبعة آلاف مكتب سياحي في مناطق العالم ويفوق حجم تعاملاتها السنوي 6 مليارات يورو.

> وأوضح ساويرس أنه يسعى من خلال هذا العقد إلى توجيه جزء من تعاملات الشركة واستثماراتها إلى السوق المصري، بما يعزز جهود النهوض بقطاع السياحة، ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.. مضيفا أن الاتفاق سيساهم في تشجيع السياحة الأوربية إلى مصر عبر توسيع نشاط شركة “رايفهازين” في ألمانيا والدول الأوربية المجاورة.

> فى الوقت نفسه كشف ساويرس عن أنه قام كذلك بشراء نسبة 30 في المائة من شركة “اف تي اي توريستك” وهي إحدى كبريات شركات تنظيم العطلات السياحية في ألمانيا، ومقرها ميونيخ.. ويتمد نشاطها فى هذا الخصوص لعدد كبير من دول العالم فى أوربا واستراليا وافريقيا والشرق الاوسط .

أ.ش.أ