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قيادي بالمصريين الأحرار: السيسي ألمح لترشحه في المناسبة الأكثر مواكبة

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قيادي بالمصريين الأحرار: السيسي ألمح لترشحه في المناسبة الأكثر مواكبة قيادي بالمصريين الأحرار: السيسي ألمح لترشحه في المناسبة الأكثر مواكبة

اعتبر عمرو علي القيادي بحزب المصريين الأحرار أن تصريحات المشير عبد الفتاح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع اليوم في الكلية الحربية بمثابة إعلان غير رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية.
> وفسر علي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – هذا الإعلان غير الرسمي بأنه لعدة اعتبارات من بينها أن السيسي ما زال وزير دفاع، وأن المكان الذي تحدث من خلاله لا يصلح لإعلان الترشح الرسمي لذا كانت التلميحات” حسب قوله “.

وأشار إلى أن المشير كان لا بد أن يدلي ولو بتصريحات غير مباشرة لمن ينتظرون منه شيئا، لذا قال بطريقة غير رسمية إنه لن يدير ظهره للجماهير.
> وأوضح أن هذه التصريحات جاءت في وقت يدور الحديث عن اقتراب موعد خروج قانون الانتخابات الرئاسية والذي سيعتمد ربما خلال ساعات، وهي المناسبة الأكثر مواكبة، لذلك كان نوع من الذكاء أنه ألمح ولم يصرح، مما قتل كل الشكوك لأن هناك حالة في المجتمع المصري من الارتباك الشديد وأن هناك قطاعات كبيرة من المجتمع ترى أنه لا بد من ترشح السيسي، وأنه ليس هناك مرشح آخر.
> وعن عدم استقالة المشير وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد استقالة السابقة قال إن منصبه كوزير للدفاع حساس، وكان لابد أن يضمن استقرار الأمور، وألا يحدث فراغ بوزارة الدفاع ولذا كان استمراره في الحكومة التالية.

أ.ش.أ

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