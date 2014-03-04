الأمن السورى يفرج عن المخرج السينمائى محمد ملص بعد توقيفة أمس

أفرجت أجهزة الأمن السوري اليوم الثلاثاء، عن المخرج السينمائي محمد ملص، بعد أن أوقفتة مساء أمس أثناء توجهه إلى الحدود اللبنانية في طريقه إلى سويسرا، حيث يشارك فيلمه “سلم إلى دمشق” الذي أنتج عام 2013 في مهرجان سينمائي.

وكان ناشطون سوريون وعرب تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الثلاثاء، ملصقا خاصا بملص، شعاره “لا لاعتقالهم”، من تصميم صفحة “لا ..NO”، وهي إحدى صفحات الثورة السورية الناشطة.

ويقيم ملص في دمشق، ويرفض مغادرة سوريا رغم تدهور الأوضاع الأمنية فيها، وهو من مواليد عام 1945، ويعد من أبرز المخرجين السوريين على الصعيد العربي والعالمي، وحازت أفلامه الروائية والوثائقية على عدد هام من الجوائز العربية والدولية، وهو معروف بتأييده للحراك الشعبي في سوريا منذ بدايته، رغم انتقاده للكثير من الظواهر السلبية في الثورة السورية.

والمخرج المفرج عنه، من بين أبرز المخرجين الذين أثروا المكتبة السينمائية العربية والعالمية بالكثير من الروائع السينمائية، منها: “أحلام المدينة” 1984، وفيلم “الليل” 1992، وفيلم “باب المقام” 2005، وأخيرا فيلمه الجديد “سلم إلى دمشق”.

واعتقل النظام السوري في الفترة الأخيرة عددا من الكتاب والفنانين السوريين المناهضين له.