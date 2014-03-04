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ONA تنشر .. صورا لممتلكات الرئيس الأوكراني المعزول “يانكوفيتش”

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ONA تنشر .. صورا لممتلكات الرئيس الأوكراني المعزول “يانكوفيتش” ONA تنشر .. صورا لممتلكات الرئيس الأوكراني المعزول “يانكوفيتش”

 

اقتحام قصر يانكوفيتش من المحتجين الأوكرانيين

صوت البرلمان الأوكراني ، على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لاتهامه بالتقصير في آداء مهامه حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في الخامس والعشرين من شهر المقبل.

يشار إلى أن يانوكوفيتش الذي يتواجد حاليا في مدينة خاركيف شرقي البلاد – بعد مغادرته العاصمة كييف – قال إنه لن يستقيل وإنه لا يعتبر قرارات البرلمان شرعية.

كانت أوكرانيا قد شهدت احتجاجات شديدة منذ عدة أشهر مطالبة بعزل الرئيس الأوكرانى وخاصة بعد أن رفضت الأوكرانية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لصالح علاقات تجارية مع روسيا.

 

الصور نقلا عن : الاندبندنت

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