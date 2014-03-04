إصابة عامل فى مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض بسوهاج‎

أصيب عامل على ايد عمه وابنائه في مشاجرة بسبب نزاع بينهم على قطعة ارض بناحية العسيرات بالمنشاة.

> كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من الخدمة الامنية المعينة على محكمة المنشاة بوقوع مشاجرة امام مبني المحكمة ،

> بالانتقال والفحص تبين انها بين كلاً من :- (على الدين محمد علي 28 سنة عامل مصاباً بجروح قطعية متفرقة بالجسم) ،و طرف ثان (احمد علي محمد “عم الطرف الاول” ،و كمال احمد علي ،و طلعت احمد علي ،و علاء احمد علي) والطرفان يقيمان بناحية اولاد جباره بمركز العسيرات ، وتبين ان سبب المشاجرة نزاع على قطعة ارض وقضايا بينهم منظورة امام القضاء ، وبسؤال الطرف الاول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته .

> كلفت ادارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والتحري فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .