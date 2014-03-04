النيابة تقرر عرض المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي على الطبيب النفسى‎

قررت النيابة العامة بنجع حمادي عرض المتهم بإقتحام مركز شرطة نجع حمادي وسرقة سلاح ميرى من خفير نظامى على الطبيب النفسي للتأكد من مدى سلامته العقلية .

كانت الحراسة المتواجدة بمركز شرطة نجع حمادي قد تمكنوا مساء أمس من إلقاء القبض على (محمد . ع . م )عاطل ومقيم بنجع قابول بنجع حمادى عقب أقتحامة للمركز والإعتداء على (عبدة . م . ع )خفير نظامي وسرقة سلاحه الميرى وأحدث بة أصابات سطحية بالجسم وأطلق عدة أعيرة نارية بالجسم وردد هتافات ” الله أكبر ” وبسؤال أشقاء المتهم أعترفوا بأنه يعانى من أضطرابات نفسية منذ فترة فتحرر المحضر رقم 1289 إداري مركز شرطة نجع حمادي وتم عرضه على النيابة العامة وقررت عرضة على الطبيب النفسى للتأكد من سلامة قواه العقلية .